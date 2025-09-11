Antalya’da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı!

Antalya'nın Elmalı ilçesinde yol çalışmasının yapıldığı kavşakta meydana gelen kazada TIR ile hafif ticari araç çarpıştı. Araçlarda büyük çapta maddi hasar oluşurken, sürücüler ve yolcular kazayı yara almadan atlattı.

KAZA YOL ÇALIŞMASININ OLDUĞU KAVŞAKTA OLDU

Kaza, saat 16.30 sıralarında Antalya-Elmalı yolunun tek şeride düşürüldüğü otogar ve hastane çıkışının bulunduğu kavşakta meydana geldi. Nuri Terli yönetimindeki TIR ile Dursun Deniz idaresindeki hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araçta büyük hasar oluştu.

YARALANAN OLMADI

Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücülerin ve araçtakilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

ARAÇLAR KALDIRILDI

Ekiplerin çalışması sonucu kazaya karışan araçlar kaldırılarak trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.