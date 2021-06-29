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Antalya’da tartıştığı arkadaşını makasla öldürdü

Antalya’da tartıştığı arkadaşını makasla öldürdü
29.06.2021 00:29 - Son Güncelleme: 29.06.2021 00:33
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Antalya'da iki arkadaş arasında tartışma yaşandı. Evde başlayıp sokağa taşan tartışmada Ömer D. isimli şahıs elindeki makası Üzeyir Ürey’in göğsüne sapladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Üzeyir Üyer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Antalya'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını göğsüne sapladığı makasla öldürdü.

Galericilik yapan 53 yaşındaki Üzeyir Ürey, müstakil bir evde arkadaşı Ömer D. (42) ile tartışmaya başladı.

MAKASI GÖĞSÜNE SAPLADI
Sokağa taşan tartışmada Ömer D, elindeki makası Üzeyir Ürey'in göğsüne sapladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ürey'in kanlar içinde yere yığıldığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ürey, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekipleri olayda kullanılan makası delil torbasına aldı.

Ürey'in sokak içindeki otomobili üzerinde de ekipler çalışma yaptı.

Olay yerinden kaçan şüpheli ise Toptancı Hali yakınlarında yakalandı. Kepez Polis Merkezi'ndeki ifadesinin ardından Ömer D, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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