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Antalya'da seyir halinde bulunan kamyonetin kasasında dans eden gençlere büyük tepki!

Antalya'da seyir halinde bulunan kamyonetin kasasında dans eden gençlere büyük tepki!
22.07.2021 22:58
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Antalya’da seyir halinde bulunan bir kamyonetin kasasının üzerine çıkan gençler, eğlencenin dozunu kaçırarak adeta kendilerinden geçti. Gençlerin kasa üzerinde müzik eşliğinde uzun süre dans ederek trafiği tehlikeye düşürmesi büyük tepki çekti.


Olay, Konyaaltı İlçesi Akdeniz Bulvarı üzerinde gece saatlerinde yaşandı. Vatandaşların cep telefonlarına yansıyan görüntülerde kamyonet üzerinde bulunan 5 kişi, eğlencenin dozunu kaçırarak kendilerinden geçti. Kamyonet seyir halinde iken kasasının üzerinde farklı türlerde müzik eşliğinde dans eden gençler, adeta tehlikeye davetiye çıkardı. Zaman zaman ayakta durmakta zorlanan gençler, kasanın demirlerine tutunarak durabildi. Gençlerin bir süre daha davranışlarına devam ettikten sonra gözlerden kayboldu.


Gençlerin o anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kayda alındı. Gençlerin trafiği tehlikeye atarcasına eğlenmesine çok sayıda vatandaş tepki gösterdi.

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