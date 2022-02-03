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Antalya’da sağanak ve fırtına etkili oluyor

Antalya’da sağanak ve fırtına etkili oluyor
03.02.2022 13:35

OTOMATİK OYNAT

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Meteoroloji’nin dün ve bugün için uyarıda bulunduğu Antalya’da şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor. Öğlen saatlerinde kent merkezine kısa süreli dolu yağarken, fırtınadan dolayı da bir ağaç devrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün dün ve bugün için şiddetli sağanak ve fırtına uyarısında bulunduğu Antalya’da, dün gece etkisini sürdüren şiddetli rüzgar, sabah saatlerinde sağanakla birlikte kent merkezindeki yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar ve sürücüler yağış ve rüzgardan dolayı zorlanırken, öğlen saatlerinde şehir merkezine kısa süreli de olsa dolu yağdı. Muratpaşa ilçesi Karacaoğlan Caddesi üzerindeki orta refüjde bulunan bir ağaç ,fırtınadan dolayı devrilerek yola düştü. Trafiğin aksamasına neden olan ağacın gövde ve dalları, belediye ekiplerince kaldırıldı. Yağıştan dolayı kentteki bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri de oluştu.

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