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Antalya’da polislerden kaçan şahıs kısa sürede yakalandı

Antalya’da polislerden kaçan şahıs kısa sürede yakalandı
02.01.2022 09:45

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Antalya’da polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan ve kısa sürede yakalanan sürücü 1.96 promil alkollü çıktı. Şahıs polislerin neden kaçtın sorusuna, “Sizi görünce tedirgin oldum. Arkama bir baktım 5-6 tane polis ekibi gördüm. Ne diyeyim” derken polis ekibi ise şahsa yaptığının yanlış olduğunu söyledi. Gencin rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı. Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, 07 ADF 527 plakalı otomobilin sürücüsü Hasan Hüseyin T.'yi durdurmak istedi. Ekiplerin dur ihtarına uymayan şahıs, kaçmaya başladı. Sürücü Yunus Polis ekiplerinin takibi sonucu 3 kilometre ileride Doğuyaka Mahallesi Gazi Bulvarı Yan yol üzerinde yakalandı. Polis ekipleri tarafından araçtan indirilen şahsa kelepçe takıldı. Polis ekipleri ile sürücü arasında yaşanan diyalog ise dikkat çekti. Şahıs polislerin neden kaçtın sorusuna, “Sizi görünce tedirgin oldum. Arkama bir baktım 5-6 tane polis ekibi gördüm. Ne diyeyim” derken polis ekibi ise şahsa yaptığının yanlış olduğunu söyledi. Gencin rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

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