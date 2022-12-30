Antalya’da otomobilin motosiklete çarpması sonucu karı koca yaşamını yitirdi

Kaza, Alanya ilçesi Demirtaş mahallesi D-400 karayolu üzerine meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 07 NLZ 19 plakalı motosiklet ile karayolu üzerinde ilerleyen Hasan Ali İnci (57) kavşaktan içeriye girmek istediği sırada arkasından gelen T.O. (22), idaresindeki 07 NM 700 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü İnci ve arkasında yolcu olarak bulunan Fatma İnci (53) savruldu. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde Fatma İnci’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücü Hasan Ali İnci ise ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen sürücü İnci’nin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olay yerine gelen aile üyelerinin gözyaşlarına hakim olamaması dikkatlerden kaçmazken, çarpmanın etkisiyle motosikletin yoldan çıktığı görüldü. Savcı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Fatma İnci’nin cansız bedeni Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı.