Antalya'da otomobil ve minibüs kafa kafaya çarpıştı 1 kişi hayatını kaybetti

Antalya’nın Akseki ilçesinde İki aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi ise yaralandı. Kaza sabah 05.00 sıralarında meydana geldi. Akseki-Manavgat Karayolu Cendeve mahallesi kavşağında Manavgat’tan Akseki yönüne gitmekte olan Ercan Bala (45) idaresindeki 07 JA 665 plakalı otomobil ile Akseki’den Manavgat yönüne gitmekte olan Ufuk Sütoğlu (42) idaresindeki 32 DM 677 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 07 JA 665 plakalı araç sürücüsü Ercan Bala kaza anında hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Dilek Bala (45) ve minibüs sürücüsü Ufuk Sütoğlu yaralandı. Kazayı görenler 112 acil servise bilgi verirken kaza yerine ambulanslar, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bölge trafik ve Jandarma ekipleri geldi. Otomobilde bulunan Dilek Bala, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılara 112 sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine sevk edildiler.