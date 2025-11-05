Antalya'da otel inşaatında beton mikseri faciası: 1 ölü!

Trenin çarptığı kamyonet paramparça oldu

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Besili, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Çarpmanın etkisiyle inşaat demirlerinin üzerine düşen Besili ağır yaralandı. Olayı gören mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alanya'nın Payallar Mahallesi'nde yapımı süren otel inşaatında yaşanan kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beton dökme işlemi sırasında mikser bir anda yan yattı. Mikserin kolu, 45 yaşındaki işçi Ahmet Besili'ye çarptı.