Antalya'da otel inşaatında beton mikseri faciası: 1 ölü!

Alanya’da otel inşaatında beton mikserinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan işçi Ahmet Besili, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alanya'nın Payallar Mahallesi'nde yapımı süren otel inşaatında yaşanan kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beton dökme işlemi sırasında mikser bir anda yan yattı. Mikserin kolu, 45 yaşındaki işçi Ahmet Besili'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle inşaat demirlerinin üzerine düşen Besili ağır yaralandı. Olayı gören mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Besili, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

