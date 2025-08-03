Antalya’da otel çalışanı evinde ölü bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde, otelde çalışan ve bir süredir haber alınamayan Rıdvan Kuru (32), evinde ölü bulundu. Gencin intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Olay, Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi 6539. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otelde çalışan Rıdvan Kuru'nun işe gelmemesi ve telefonlara yanıt vermemesi üzerine, mesai arkadaşları endişelendi. İş başvurusu sırasında verdiği iletişim bilgilerini kullanarak Kuru'ya ulaşan bir arkadaşı, onun Sütçüler Mahallesi'ndeki evine gitti.

Yedek anahtarla eve giren arkadaşı, kapıyı açar açmaz yoğun bir koku ile karşılaştı ve durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, evin mutfak kısmında Rıdvan Kuru'nun cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan incelemelerde Kuru'nun başına geçirdiği bir poşetin içerisine mutfak tüpünden bağladığı hortumla gaz vererek yaşamına son verdiği tespit edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri evde detaylı inceleme yaptı.

Rıdvan Kuru'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.