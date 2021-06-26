Antalya’da orman yangınlarında 50 hektar küle döndü, 5-10 yapı zarar gördü

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan ve rüzgar sebebiyle büyüyen orman yangınına ekiplerin müdahale ediyor. Yangında, Üzümlü ve İslamlar bölgesindeki bazı yapıların zarar gördüğü belirtildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgar sebebiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Üzümlü ve İslamlar mahallelerindeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Muğla ve yakın ilçelerden de ekipler bölgeye yönlendirildi.



Bir süre sonra ilçe merkezindeki Çerçiler Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda da yangın başladı. Ekiplerin bir kısmı bu bölgeye yönlendirildi.

Havadan helikopterlerle de müdahale edilen yangınlar, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

"5 İLA 10 YAPININ ZARAR GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEYEBİLİRİZ"

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Çerçiler Mahallesi'ndeki yangının kontrol altına aldığını ama Üzümlü ve İslamlar mahallesindeki yangının devam ettiğini söyledi.

Alevlere havadan ve karadan yoğun müdahalenin sürdüğünü belirten Ulutaş, "Yangında, Üzümlü ve İslamlar bölgesindeki bazı yapılar zarar gördü. Şu ana kadar kesin olmamakla birlikte 5 ila 10 yapının zarar gördüğünü söyleyebiliriz. Yangınlarda can kaybı söz konusu değil. Üzümlü ve İslamlar mahallerindeki yangında yaklaşık 50 hektarlık alan zarar gördü." dedi.

Öte yandan zarar tespit çalışmaları da başladı.

VİLLALARDAN BAZILARI ZARAR GÖRDÜ

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Üzümlü ve İslamlar'daki yangının bölgede seyrek olarak bulunan bazı villalara da sıçradığı belirlendi. Villalardan bazılarının yanarak zarar gördüğü kaydedildi. Karadan ve havadan söndürme çalışmalarının sürdürüldüğü bölgedeki son durumla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Antalya'mızın Kaş ilçesinde 2 noktada çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle beraber hızla müdahale ettik. Andifli'deki yangın tamamen söndürüldü. İslamlar ve Üzümlü mahallelerinde süren yangını söndürmek için itfaiye birimimiz tüm gücüyle çalışmalarına devam ediyor" dedi.



TEDBİR AMACIYLA BOŞALTILDI

Üzümlü ve İslamlar bölgesindeki yangını ise söndürme çalışmaları devam ediyor. 5 helikopter ve 20 arazöz ile çok sayıda orman işçisi, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor. Yangın alanına yakın noktada bulunan yerleşim yerlerinin ise tedbir amacıyla boşaltıldığı öğrenildi.