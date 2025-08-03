Antalya’da motosiklet kazası: 1 ölü

Antalya'nın Kepez ilçesinde, ön tekerini kaldırarak seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Sergen Gülpınar (30), önündeki motosiklete temas edip yola savruldu. Bariyerlere çarpan Gülpınar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Batı Çevre Yolu'nda meydana geldi. Motorcu arkadaşlarıyla birlikte yola çıkan saç tasarımcısı Sergen Gülpınar, ön tekerini kaldırdığı motosikletinin kontrolünü kaybederek öndeki motosiklete çarptı. Savrulup bariyerlere çarpan Gülpınar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza anı, bir motorcu arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Gülpınar'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Vasiyeti yerine getirildi

Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından Sergen Gülpınar'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Gülpınar'ın daha önce arkadaşlarına, "Motor üzerinde ölürsem küçük büyük demeden tüm motorlar cenaze aracımın arkasından gelsin" dediği öğrenildi. Bu vasiyet üzerine, Kurşunlu Mezarlığı'na götürülen cenaze aracının arkasından onlarca motosikletli konvoy eşlik etti. Gülpınar'ın cenazesi ikindi vakti toprağa verildi.

Hamile eşten duygusal paylaşım

Sergen Gülpınar'ın hamile eşi Dilara Gülpınar'ın sosyal medya paylaşımı ise yürekleri burktu. Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Aşk yalnızca seninle güzelmiş. Varlığın kalbime değil, bütün ömrüme hediyeymiş sevgilim. Seninle hayalini kurduğum her şey, çocuklarımız, evimiz, yuvamız, torunlarımız, yapacağımız her şey servet değerinde biriciğim. Sensiz olma düşüncesi aklımın ucundan bile geçmiyor. Aklıma gelince de sanki nefes alamıyor gibiyim… Hep en sevdiğimiz olacaksın ve hep öyle kal. Seni çok seviyorum."

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.