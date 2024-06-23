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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 23 Haziran 2024, 21:30 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2024, 21:30

Antalya'da madde bağımlısı olduğu değerlendirilen bir şahıs yol kenarındaki bankta ölü bulundu

Olay, saat 18.30 sıralarında Teomanpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki Sema Yazar Semt Polikliniğine yaklaşık 30 metre mesafede bank üzerinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan ve madde bağımlısı olduğu değerlendirilen şahsın cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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