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Antalya'da kurye otomobile çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Antalya'da kurye otomobile çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı
31.01.2022 14:12

OTOMATİK OYNAT

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletli kuryenin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Motosiklette yolcu olarak bulunan şahıs kazanın motosikletin frenlerinin tutmamasından dolayı kaynaklandığını iddia etti. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köprü istikametinden İmam Hatip Lisesi istikametine seyir halindeki Boran Acar’ın kullandığı 09 ACV 530 plakalı motosiklet aynı istikamette gitmekte olan Ertuğrul Esen’in kullandığı 34 EMD 674 plakalı otomobile arkadan çarptı.Kazada, motosikletle yere savrulan motosiklet sürücüsü Boran Acar yaralandı. Acar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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