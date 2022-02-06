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Antalya’da Kumluca Barajı taştı, yapay şelale oluştu

Antalya’da Kumluca Barajı taştı, yapay şelale oluştu
06.02.2022 11:03

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Antalya’nın Kumluca İlçesinde Alakır çayı üzerinde bulunan Kumluca Barajı taştı. Vatandaşlar ise taşma sonucu oluşan yapay şelalenin görüntü ve fotoğrafını çekmeye çalıştı. Kumluca İlçesi Çayiçi Mahalle sınırları içinde bulunan baraj, yağmurların çok yağmasından dolayı tahliye bölümünden taştı. Barajın taşması seyirlik manzara oluşturdu. Vatandaşlar oluşan yapay şelalenin görüntü ve fotoğrafını çekmeye çalıştı. Barajın taşması bu yıl yaz mevsiminde tarımsal alanların susuz kalmayacağı anlamına geldiği için yöre halkı barajın taşmasından çok memnun kaldı.

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