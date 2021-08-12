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Antalya’da korkunç ölüm! Falezlerden düşen adam hayatını kaybetti

Antalya’da korkunç ölüm! Falezlerden düşen adam hayatını kaybetti
12.08.2021 23:31
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Antalya'da falezlerden düşen bir kişi botla çıkartıldığı karada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.


Olay, Muratpaşa Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı falezlerde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Yaklaşık 20 metre yükseklikten erkek bir şahsın denize düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denize düşen adam polis tarafından bota alınarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi.


Burada sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen 30 yaşlarındaki şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken üzerinden kimlik çıkmayan adamın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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