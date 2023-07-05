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Antalya'da Konyaaltı sahili yakında kiralık park halindeki otomobilin içerisinde bir kişinin cansız bedeni bulundu!

Antalya'da Konyaaltı sahili yakında kiralık park halindeki otomobilin içerisinde bir kişinin cansız bedeni bulundu!
05.07.2023 21:18

OTOMATİK OYNAT

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Antalya'da Konyaaltı sahili yakında kiralık park halindeki otomobilin içerisinde bir kişinin cansız bedeni bulundu. Meraklı vatandaşlar ise olup biteni adeta film izler gibi izledi.

Yaşam Videoları

Olay, saat 17.00 sıralarında Gürsü Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde park halindeki 07 AOJ 206 plakalı otomobilin içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; denize girmek için sahile gelen vatandaşlar otomobil içerisinde Ali Rıza Akay (40) hareketsiz gördü. Şahıs vatandaşların uyarısına cevap vermeyince durum 112 Çağrı Merkezine bildirildi.

İhbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede şahıs üzerinde herhangi bir darp ya da kesici alet izine rastlanmadı. Ceset ölüm sebebinin araştırılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Meraklı vatandaşlar ise olup biteni adeta film izler gibi izledi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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