Antalya'da kaza: Kavşakta iki araç çarpıştı! 4 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde kavşakta meydana gelen kazada iki araç çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Serhat S.'ın kullandığı 03 AIU 827 plakalı otomobil ile Serdar D.nin kullandığı 07 EOR 88 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada iki aracın sürücüleri ile hafif ticari araçta bulunan 2 yolcu yaralandı. Yolculardan bir kişi sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartıldı. 4 yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

