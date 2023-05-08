Antalya'da kahreden olay! 10 dakika önce sohbet ettiği akrabasının öldüğünü görünce sinir krizi geçirdi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Çarpan sürücünün arkasına bile bakmadan kaçtığı kazadan yaklaşık 10 dakika öncesi sohbet ettiği akrabasının ölümünü gören kişi ise olay yerinde gözyaşı döktü.

Bugün saat 14.50 sıralarında D-400 Karayolu üzerinde bulunan Gazipaşa Köprüsü'nde meydana gelen olayda, Gazipaşa istikametinden Anamur'a doğru seyir halinde olan Şener Tunç'un kullandığı 07 UC 756 plakalı motosiklete iddiaya göre plakası ve sürücüsü belirlenemeyen başka bir araç çarpıp kaçtı.Kazada motosiklet sürücüsü Şener Tunç olay yerinde hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Şener Tunç'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Şener Tunç'un cansız bedeni, cenaze aracına alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Tunç'un olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Kazadan yaklaşık 10 dakika önce birlikte sohbet ettiği öğrenilen Tunç'un akrabası, polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Polis, kazayla ilgili inceleme ve kaçan sürücü ile ilgili de arama çalışması başlattı.