RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Yaşam Videoları Antalya'da İngiliz turistten kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Antalya'da İngiliz turistten kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Antalya'da İngiliz turistten kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı
03.05.2021 16:24
Ana Sayfa 05:33
Lütfiye Gündüz ile kaybolduğu...
Ana Sayfa 00:45
MSB duyurdu: Akar'dan kritik...
Ana Sayfa 02:25
Ve son dakika netleşti!...
Ana Sayfa 03:07
Bu suyu içenler zıp zıp...
Ana Sayfa 02:09
İstanbul'da kargo minibüsü...
Ana Sayfa 08:42
Yerli aşı ve ilaç müjdesi!...
Ana Sayfa 03:51
Sergen'den İsmail Balaban'a...
Ana Sayfa 01:35
12 bin liraya aldı 90 bin lira...
Ana Sayfa 03:18
Nisan ayı enflasyon oranları...
Ana Sayfa 00:47
Emekli maaş ve ödemeleri için...
Ana Sayfa 04:18
Sahte izin belgesi pahalıya...
Ana Sayfa 03:01
Milyoner'de dikkat çeken Kemal...

Antalya'da polis ekiplerinin denetimi sırasında Litvanya asıllı İngiliz bir turist ahlaksız bir teklifte bulundu. Ekiplerin yanındaki kadın polisi gösteren turist, "Beğendim, bana göndersene" dedikten sonra ekiplerce gözaltına alındı.


Antalya'da, maske takması konusunda uyaran polisin yanındaki kadın polisi gösterip, "Beğendim, bana göndersene" diyen Litvanya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs (34), gözaltına alındı.



Olay, sabah saatlerinde, Kaleiçi girişi Saat Kulesi önünde meydana geldi. Litvanya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs'i uygulama sırasında durduran yaya devriye polisleri, maske takmasını istedi.

Polisin isteğini geri çeviren Dmitrijs Solovjovs, erkek polise yanındaki kadın meslektaşını göstererek, "Beğendim, bana göndersene" dedi. Bunun üzerine biber gazını çıkaran polis, turistten pasaportunu göstermesini istedi. Pasaportunu göstermeyen Dmitrijs Solovjovs, cep telefonunu çıkartarak sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmaya başladı.



Yaklaşık 500 metre yürüyüp cep telefonu ile yaşananları görüntüleyen turisti, polisler de telefonları ile görüntüledi. Dmitrijs Solovjovs, haber verilmesi üzerine gelen asayiş ekibine bacağındaki izi göstererek, polislerin kendisini köpeğe ısırttığını öne sürdü. Polis aracına binmeden önce kendisine uzatılan maskeyi de takmayan Dmitrijs Solovjovs, araç içerisinde polisin ısrarı üzerine maskeyi taktı ancak çenesinin altında tuttu. Dmitrijs Solovjovs, ardından polis merkezine götürüldü.



Turist hakkında polise mukavemet, hakaret ve maske takmamaktan işlem yapılacağı kaydedildi. Yaya devriye polisleri, turistten ahlaksız tekliften dolayı ayrıca şikayetçi olacaklarını söyledi.

Yaşam Videoları