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Antalya’da hortum lüks villanın çatısını böyle uçurdu

Antalya’da hortum lüks villanın çatısını böyle uçurdu
03.03.2022 12:28

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Antalya'nın Serik ilçesinde dün akşam çıkan hortumda bir villanın çatısını uçtu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde villa çatısının uçma anı ile hortum içinde kalan güvenlik kamerasının devre dışı kalması yer aldı. Dün akşam saatlerinde Serik ilçesinde etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Çandır Mahallesi'nde çıkan hortumda bir caminin minaresi devrildi, Kadriye mahallesinde ise saat 21.30 sıralarında çıkan hortum lüks bir villanın çatısını uçurdu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hortumun çıkış anı ve villanın çatısının uçması anbean kaydedildi. Yine görüntülerde hortum anında güvenlik kamerasının sallanması ve bir süre sonra zarar görüp devre dışı kalması yer aldı.

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