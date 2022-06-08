Haberler Yaşam Videoları Antalya’da gençlerin akrobatik hayalleri suya böyle düştü

Antalya’da gençlerin akrobatik hayalleri suya böyle düştü

Antalya’da gençlerin akrobatik hayalleri suya böyle düştü
08.06.2022 12:26

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 03:33
Dengesini kaybederek 10...
Yaşam 01:11
Bolu Dağı'nda zincirleme...
Yaşam 01:53
Antalya’da skandal görüntüler!
Yaşam 01:24
Seyir halindeki aracın önünü...
Yaşam 01:51
5 katlı binanın çatı katı...
Yaşam 01:01
Allah polisimize sabır versin
Yaşam 00:11
Tekmeli yumruklu kavga...
Yaşam 02:19
Yunus balıkları ağları kesip...
Yaşam 02:51
İzmir'de kanlı infaz!...
Yaşam 00:39
Kadınların görüntülerini çeken...
Yaşam 00:25
Aracıyla drift yapan zanlı,...
Yaşam 01:09
Pendik’te taciz krizi...

Antalya’nın Finike ilçesinde motosikletleri ile ön teker kaldırarak akrobatik davranışlarda bulunmak isteyen iki motosiklet sürücüsü düşerek yaralandı. O anlar kameraya yansıdı. İki farklı olay ilçede Turunçova ve Yalnız mahallelerinde iki farklı zamanda meydana geldi. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen ilk görüntüde motosiklet sürücüsü genç ön teker kaldırmak istedi. Bu sırada motosikletin arkasına bulunan arkadaşı düşerek yaralandı. Diğer olayda ise tali yoldan ana yola çıkan sürücü yine ön teker kaldırarak akrobatik hareket yapmak istedi. Genç davranışı sonrasında düşerek yaralandı. Her iki olay da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA