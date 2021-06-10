Antalya’da garip olay! Kıskançlık krizine giren koca eşini ayaklarından vurdu |VİDEO

Antalya’nın Kepez İlçesi’nde bir kişi, iddiaya göre kıskançlık yüzünden tartıştığı eşini ayaklarından vurarak yaraladı. Yaralı kadın 112 ekiplerince hastaneye kaldırılırken kaçan eşini yakalama çalışması devam ediyor.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Hüsnü Karakaş Mahallesi 3560 Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Mehmet D. ile eşi Seycan D. arasında, iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

BACAKLARINDAN VURDU

Mehmet D., tabancayla ateş ederek, Seycan D.'yi bacaklarından yaraladı. Mehmet D., olay sonrası kaçarken, silah seslerini duyanların ihbarıyla eve sağlık ekibi sevk edildi. Seycan D., ilk müdahalenin ardından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis, Mehmet D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.