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Antalya’da garip olay! Kıskançlık krizine giren koca eşini ayaklarından vurdu |VİDEO

Antalya’da garip olay! Kıskançlık krizine giren koca eşini ayaklarından vurdu |VİDEO
10.06.2021 17:56
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Antalya’nın Kepez İlçesi’nde bir kişi, iddiaya göre kıskançlık yüzünden tartıştığı eşini ayaklarından vurarak yaraladı. Yaralı kadın 112 ekiplerince hastaneye kaldırılırken kaçan eşini yakalama çalışması devam ediyor.


Olay, saat 15.30 sıralarında, ilçesine bağlı Mahallesi 3560 Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Mehmet D. ile eşi Seycan D. arasında, iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

BACAKLARINDAN VURDU
Mehmet D., tabancayla ateş ederek, Seycan D.'yi bacaklarından yaraladı. Mehmet D., olay sonrası kaçarken, silah seslerini duyanların ihbarıyla eve sağlık ekibi sevk edildi. Seycan D., ilk müdahalenin ardından ambulansla 'ne götürüldü.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
Tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis, Mehmet D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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