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Antalya'da fırtınanın devirdiği ağaç faciaya sebep oluyordu

Antalya'da fırtınanın devirdiği ağaç faciaya sebep oluyordu
27.01.2023 21:39

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Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan fırtına az kalsın faciaya sebep oluyordu. Belek turizm merkezi yolu, oteller bölgesinde otel personellerini taşıyan servis araçlarının geçtiği sırada bir ağaç şiddetli fırtınaya devrilerek yola düştü. Iki taraftanda midibüslerin geçtiği sırada meydana gelen olay güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Servis minibüsü geçtikten birkaç saniye sonra yolun ortasına devrilen ağaç ve ağaca çarpmamak için frene basıp son anda durabilen diğre bir servis aracının görüntüleri kayıtlara girdi. Olay sonrası uzun süre yol trafiğe kapanırken şans eseri facianın eşiğinden dönüldü. Olayda yaralanan olmazken devrilen ağaç kepçe yardımıyla yoldan kaldırılarak tıkanan trafik yeniden açıldı.

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