Antalya’da feci TIR kazası kamerada 1 ölü!

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 4 Eylül'de meydana gelen feci kazada, TIR şoförü Buğrahan Türker (25) hayatını kaybetmişti. Çim tohumu yüklü TIR'ın bariyerlere çarparak hurdaya döndüğü kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza nasıl oldu?

D650 kara yolunda Antalya istikametine seyir halinde olan 06 DIP 437 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dorsesi kabinden ayrılan TIR yan yatarak sürüklendi. Yol kenarındaki bariyerler yerinden koparken, araç parçaları çevreye savruldu.

Sürücü hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücü Buğrahan Türker'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Türker'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görüntülerde feci an

Kazada kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde, TIR'ın sol şeritten seyrederken aniden kontrolden çıktığı, yol kenarındaki direğe çarptığı ve kabinin sürüklenmeye devam ettiği anlar yer aldı. Görüntülerde, karşı yönden gelen bazı araçların savrulan parçalardan son anda kurtulduğu da görüldü.