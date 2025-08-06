Antalya'da feci kaza: Otomobil hurdaya döndü!

Manavgat'ın Side Mahallesi Kemer Bulvarı'nda meydana gelen kazada, 07 BDH 224 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç, yol kenarındaki park alanında ters şekilde durabildi.

Sürücü Yaralı Olarak Kurtarıldı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan sürücü Samet K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Jandarma ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek üzere inceleme başlattı. Araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.