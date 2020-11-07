Antalya'da falezlerde manzara izleyen kadın, dengesini kaybedince düşüp öldü

Antalya'da bir yakınıyla falezlerde manzara izleyen 49 yaşındaki Leyla Yalçın, dengesini kaybedince kayalılardan düştü. Deniz polisi tarafından kurtarılıp Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Leyla Yalçın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, gece yarısı Karaalioğlu Parkı Hıdırlık Kulesi yanında meydana geldi. Leyla Yalçın, falezlerin üzerinde manzarayı izlerken, yanındaki yakını markete gitti.

FALEZLERDEN DÜŞTÜ

Bu sırada dengesini kaybeden Yalçın, falezlerden düştü. Marketten dönen yakını, Yalçın'ın aşağıya düştüğünü fark ederek polisi aradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kayalıklar üzerinde ağır yaralı bulunan Leyla Yalçın, deniz polisi tarafından botla Yat Limanı'na çıkartıldı.

KURTARILAMADI

Ambulansla Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülen Yalçın, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yalçın'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 3 çocuk annesi Yalçın'ın cenazesi otopsinin ardından kara yolu ile memleketi Adapazarı'na götürülecek.