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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 25 Ekim 2023, 21:08 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2023, 21:16

Antalya'da faciadan dönüldü: Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Antalya’dan Burdur istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsü motor bölümünden çıkan yangın nedeniyle tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İçerisinde bulunan 14 yolcu ise kısa sürede tahliye edilerek kurtarıldı.

Yangın akşam saat 19.00 sıralarında Antalya- Burdur karayolu Çubukbeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Uşak'a gitmek için Antalya'dan hareket eden 35 PK 872 plakalı Anadolu turizme ait yolcu otobüsü Çubukbeli mevkiine geldiğinde motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Alevleri fark eden otobüs şoförü aracı yol kenarına çekerek yolcuları tahliye ederek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yol kenarında bekleyen yolcular başka bir otobüse bindirilerek yollarına devam etti. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken yolcu otobüsü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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