Antalya’da eski eş dehşeti: 2 yaralı

EVE DÖNÜNCE DEHŞETLE KARŞILAŞTILAR

Antalya'nın Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, 36 yaşındaki Z. K. erkek arkadaşı U. D. ile birlikte eve girdiğinde eski eşi M. T. ile karşılaştı. Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen M. T., ikiliyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BIÇAK DARBELERİYLE SALDIRDI

Kavga sırasında M. T. eline geçirdiği bıçakla genç kadını karın bölgesinden, erkek arkadaşını ise kolundan yaraladı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Z. K. yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

APARTMAN SAKİNLERİ YARDIMA KOŞTU

Bağırış sesleri üzerine aşağıya inen apartman sakinleri, kanlar içinde kalan iki kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Komşuların tampon yaparak kanamayı durdurmaya çalıştığı yaralılar, sağlık ekiplerinin gelmesiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GENÇ KADIN AMELİYATA ALINDI

Z. K., karın bölgesinden aldığı çok sayıda bıçak darbesi nedeniyle Kepez Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Erkek arkadaşının ise kolundan yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

POLİS SALDIRGANI ARIYOR

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, Cinayet Büro Amirliği ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırgan M. T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri evde ve çevresinde delil topladı.