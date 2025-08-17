PODCAST CANLI YAYIN

Antalya’da eski eş dehşeti: 2 yaralı

Antalya’da genç kadın ile erkek arkadaşına evde saldıran eski eş, ikisini de bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan kadın ameliyata alınırken, saldırgan kaçtı.

EVE DÖNÜNCE DEHŞETLE KARŞILAŞTILAR
Antalya'nın Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, 36 yaşındaki Z. K. erkek arkadaşı U. D. ile birlikte eve girdiğinde eski eşi M. T. ile karşılaştı. Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen M. T., ikiliyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BIÇAK DARBELERİYLE SALDIRDI
Kavga sırasında M. T. eline geçirdiği bıçakla genç kadını karın bölgesinden, erkek arkadaşını ise kolundan yaraladı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Z. K. yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

APARTMAN SAKİNLERİ YARDIMA KOŞTU
Bağırış sesleri üzerine aşağıya inen apartman sakinleri, kanlar içinde kalan iki kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Komşuların tampon yaparak kanamayı durdurmaya çalıştığı yaralılar, sağlık ekiplerinin gelmesiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GENÇ KADIN AMELİYATA ALINDI
Z. K., karın bölgesinden aldığı çok sayıda bıçak darbesi nedeniyle Kepez Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Erkek arkadaşının ise kolundan yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

POLİS SALDIRGANI ARIYOR
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, Cinayet Büro Amirliği ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırgan M. T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri evde ve çevresinde delil topladı.

Bunlar da Var

Giresun’da feci kaza: Kamyonet fındık bahçesine uçtu! 4 ölü 1 yaralı
Giresun’da feci kaza: Kamyonet fındık bahçesine uçtu! 4 ölü 1 yaralı
İstanbul'da dehşet görüntüler! Kız kavgası yüzünden ensesine bıçak sapladı
İstanbul'da dehşet görüntüler! Kız kavgası yüzünden ensesine bıçak sapladı
Bursa'da dehşet anları | Mesai arkadaşına çekiçle kabusu yaşattı
Bursa'da dehşet anları | Mesai arkadaşına çekiçle kabusu yaşattı
Ankara Pursaklar’da motosiklet kazası: 1 ölü 1 Yaralı
Ankara Pursaklar’da motosiklet kazası: 1 ölü 1 Yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle