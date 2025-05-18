SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Antalya’da Düden Çayı’nda erkek cesedi bulundu
Haberler Yaşam Videoları

Antalya’da Düden Çayı’nda erkek cesedi bulundu

Giriş Tarihi: 18.05.2025 20:37:05

Antalya’nın Kepez ilçesinde Düden Çayı kenarında piknik yapan bir vatandaş, otların arasında hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 4722. Sokak yakınlarında, Düden Çayı'nda saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, piknik yapan bir vatandaş yürüyüş sırasında çayın içinde otların arasında hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 49 yaşındaki Çavşin Öztünç olduğu belirlendi. Olay yeri polis ekipleri tarafından güvenlik çemberine alınırken, Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede detaylı inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Öztünç'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Edirne'de korkunç kaza kamerada: Otomobil minibüse çarptı! 4 yaralı
18.05.2025Pazar
Dehşet anı kamerada: Direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü refüje girdi! 1 ölü
18.05.2025Pazar
Aksaray’da fotoğraf çektirmek isteyen dede ve torun suya düştü
18.05.2025Pazar
Düzce’de dolu yağışı kazaya neden oldu: 3 yaralı
18.05.2025Pazar
Bursa'da korkunç cinayetin sırrı çözüldü
18.05.2025Pazar
Bunlar da Var
Müge Anlı’da gündeme gelmişti: 11 yıllık gizemli kayıp çözüldü 04:20
Müge Anlı’da gündeme gelmişti: 11 yıllık gizemli kayıp çözüldü
17.05.2025Cumartesi
Yıllar önce Müge Anlı’ya çıkmışlardı: Kayıp adamın cesedi dondurucuda bulundu! 16:59
Kayıp adamın cesedi dondurucuda bulundu
17.05.2025Cumartesi
Gaziantep’te kıraathane önünde infaz: 25 yaşındaki Hasan’a 14 kurşun! 01:58
Gaziantep’te kıraathane önünde infaz: 25 yaşındaki Hasan’a 14 kurşun!
17.05.2025Cumartesi
Ankara’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı! 01:24
Feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı!
17.05.2025Cumartesi
CANLI YAYIN