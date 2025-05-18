Antalya’da Düden Çayı’nda erkek cesedi bulundu

Giriş Tarihi: 18.05.2025 20:37:05

Antalya'nın Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 4722. Sokak yakınlarında, Düden Çayı'nda saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, piknik yapan bir vatandaş yürüyüş sırasında çayın içinde otların arasında hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 49 yaşındaki Çavşin Öztünç olduğu belirlendi. Olay yeri polis ekipleri tarafından güvenlik çemberine alınırken, Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede detaylı inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Öztünç'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.