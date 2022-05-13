Antalya'da dengesini kaybedip yükseklikten düşen adamı böğürtlen dalları kurtardı

ntalya’nın Manavgat ilçesinde ırmak kenarında oturup dinlenirken dengesini kaybeden şahıs, 2 metreden aşağıya düşerken, ırmağa yuvarlanmaktan böğürtlenlere takılarak kurtuldu. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan ve ambulansla hastaneye kaldırılan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay, Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesinde meydana geldi. Irmak kenarı yaya köprüsü yakınlarında bir vatandaşın ırmağa düştüğü ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı kurtarma ekibi, 112 sağlık ekibi ve polis sevk edildi.