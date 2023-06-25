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Antalya’da dehşete düşüren kaza: Minibüsün içinden bariyer geçti

Antalya’da dehşete düşüren kaza: Minibüsün içinden bariyer geçti
25.06.2023 12:12

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Antalya’nın Aksu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yol kenarında bulunan ve tur minibüsüne ok gibi saplanan bariyer, minibüsün içerisinden geçti. Dehşete düşüren kazada 3 kişi yaralandı. Olay saat 08.00 civarında Alanya - Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu söylenen tur minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sağ tarafta buluna bariyer aracın içinden geçti. Kazayı gören diğer sürçüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan minibüs şoförü ve 2 kişi hastaneye kaldırdı.

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