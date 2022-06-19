Antalya'da çocukların sus havuzunda tehlikeli serinliği

Antalya’da okulların kapanması ile birlikte sıcak havalarda serinlemek isteyen çocuklar, parkların içerisinde bulunan sus havuzlarına akın etti. Uyarıları dikkate almayan çocuklar yarım metre derinliğindeki havuza tehlikeli atlayışlar da gerçekleştirdi. Antalya’da Haziran ayında sıcak havadan bunalan bazı çocuklar, denize gitmek yerine parklardaki süs havuzlarında serinlemeyi tercih etti. Kentte hava sıcaklığı 28 derece, nem oranıysa yüzde 69 olarak ölçülürken, Muratpaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesindeki Tarık Akan Parkı’na gelen ve yaşları 10-12 arasında değişen çocuklar, kıyafetlerini çıkarıp süs havuzuna girdi. Hijyenik olmayan havuzda uzun süre yüzen çocuklar, akrobatik atlayışlar gerçekleştirdi.