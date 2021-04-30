RAMAZAN İMSAKİYE
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Antalya’da çirkin görüntüler! Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı | VİDEO İZLE

Antalya’da çirkin görüntüler! Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı | VİDEO İZLE
30.04.2021 22:08
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Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde 17 günlük tam kapanma ilan edildi. Kapanmanın ilk günü olan bugün ise Antalya'da yol kenarındai fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı.


Antalya'da sokağa çıkma yasağına rağmen cadde üzerinde bekleyen kadınlar, kaldırımda dans edip, duran araç sürücüleriyle fuhuş pazarlığı yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ilde dün akşam saatlerinde 17 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Antalya'da araç trafiğinin yoğun olduğu Aşık Veysel Caddesi'nde kaldırımda bekleyen kadınlar, geçen otomobilleri durdurmaya çalıştı.

Kaldırımda yürüyüp dans eden kadınlar, yoldan geçen araç sürücüleriyle fuhuş pazarlığı yaptı.

Kadınlardan bazıları bindikleri otomobille bölgeden ayrıldı.

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