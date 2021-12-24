Antalya'da çıkan yangında 250 motosikletten geriye 5'i sağlam kaldı

Antalya’da motosiklet satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangında 3 milyon TL’nin üzerinde 250 motosiklet zarar gördü. İş yerinden geriye ise sağlam sadece 5 motosikletin kaldığı görüldü. Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerindeki 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan motosiklet satışının yapıldığı bir işyerinden alevler yükselmeye başladı. Alevleri görenler yangını 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin olduğu iş yerindeki alevler kısa sürede tüm motosikletlere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında, 250’yi aşkın motosiklet ve elektrikli bisikletler küle döndü. Yangında işyeri kullanılmaz hale gelirken, maddi kaybın 3 milyonun üzerinde olduğu belirtildi.