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Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
16.07.2023 13:33

OTOMATİK OYNAT

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bozuk orman alanı olarak bilinen çalılık ve makilik alanda çıkan ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında 1,5 hektarlık alan zarar gördü. Yangın bugün saat 11.30 sıralarında Bereket mahallesi Hacıbükü mevkiinde bozuk orman olarak bilinen makilik ve çalılık alanda çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir belediyesi Manavgat İtfaiye birimine ait toplam 8 arazöz, 4 su tankeri 1 helikopter, 3 uçak, 80 cvarında personel ile 1 jandarma timi tarafından müdahale edildi. yangın kontrol altına alınırken 1,5 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

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