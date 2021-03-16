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Antalya’da bir villada 4 kişi silahla vurulmuş halde bulundu

Antalya’da bir villada 4 kişi silahla vurulmuş halde bulundu
16.03.2021 00:30
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir villada dehşete düşüren bir olay yaşandı. Villada aynı aileden 4 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.


'ndeki 'nde bulunan 3 katlı villada oturan aileden haber alamayan yakınları eve geldi. Ailenin yakınları, kapıyı açan olmayınca durumu polise bildirdi.

Siteye gelen ekipler, villanın kapısını kırarak içeri girdi.

Evde aynı aileden 4 kişiyi silahla vurulmuş halde bulan polisler, sağlık ekiplerini çağırdı.

Sağlık ekipleri 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, villada inceleme başlattı

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