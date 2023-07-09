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Antalya'da bir şahıs karayolunun ortasında çıplak ayakla yürüdü jandarmayı harekete geçirdi

Antalya'da bir şahıs karayolunun ortasında çıplak ayakla yürüdü jandarmayı harekete geçirdi
09.07.2023 14:32

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Manavgat ilçesinde sabah erken saatlerde bir vatandaşın yol ortasında yaya olarak Alanya istikametine gittiği ve trafiği tehlikeye düşürdüğünü gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, emniyet şeridini belirleyen çizgiyi takip ederek yürüyen adamı ikna ederek karakola getirdi. Ekip aracına binmek istemeyen, yalınayak bir şekilde yürüyerek yoluna devam etmek isteyen şahıs “Siz bana gösterin ben kıyıdan giderim. Allahın yolunda gidiyorum. Ben Türküm ve bir garip yolcuyum” dedi.

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