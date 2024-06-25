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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024, 15:02 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2024, 15:02

Antalya'da bir şahıs alkollü halde drift atarak polisten kaçmaya çalışırken yakalandı

Edinilen bilgiye göre Alanya Mola kavşağında yapılan trafik denetimlerinde ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü drift atarak kaçmaya çalıştı. Ekipler tarafından takip edilen zürücü stad caddesinde yakalandı. Yapılan kontroller sonucunda sürücünün 2.18 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yakalanan sürücüye Karayolları trafik kanunu gereğince 48/5 (3.kez) alkollü araç kullanmak, mahkemece ehliyeti alındığı halde araç kullanmak, drift atmak, Dur ikazına uymamak, Trafik düzeni ile ilgili kurallara uymamak, Kavşak giriş çıkışlarında yavaşlamamak maddelerinden toplamda 78 bin 11 TL idari para cezası uygulanıp otomobil trafikten men edildi. Ayrıca Sürücünün ehliyetine 5 yıl 4 ay süreyle el konulurken trafik güvenliği tehlikeye düşürmek ve 1.00 promil üzeri alkollü olmasından dolayı gerekli adli işlemler yapılmak üzere ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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