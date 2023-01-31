Antalya’da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı

Olay, saat 20.45 sırasında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi 607 Sokaktaki bir kıraathanede önünde meydana geldi. 50 yaşındaki Mecit Y. ile Nurettin G.(66) iddiaya göre aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Mecit Y., üzerindeki tabanca ile Nurettin G.’ye 3 el ateş etti. Vücuduna iki mermi isabet eden Nurettin G., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden 05 ACG 005 plakalı otomobiliyle kaçtı. Bu sırada bölgeden geçen devriye ekibine vatandaşlar durumu haber verdi. Ekibin anonsuyla adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüphelinin peşine Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus timleri aynı mahallenin 646 Sokağında şahsın aracını sıkıştırdı. Araçtan inip kaçmaya başlayan Mecit Y., saklandığı bir apartmanın bahçesinde yakalandı.