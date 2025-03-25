Antalya’da adliye önünde talihsiz olay: Bir kişi aracında ölü bulundu!

Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 19:11 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2025 19:11

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'nda yaşanan trajik olay, çevrede büyük üzüntüye neden oldu. Mehmet Mahallesi'nde bulunan Adliye Ek Binasındaki Denetimli Serbestlik Bürosu'nda görüşmesi olan Onur Ö. (33), arkadaşı Zekeriya Yalçın'dan (47) kendisini araçla adliyeye götürmesini istedi.

Yolda kendisini kötü hissettiğini belirten Zekeriya Yalçın, otomobilin arka kısmına geçerek birkaç kez istifra etti. Hastaneye gitme teklifini reddeden Yalçın, Onur Ö. ile birlikte adliyeye geldi. Otomobilin arka koltuğunda uzanmayı tercih eden Yalçın, Onur Ö.'den işi bittikten sonra kendisine ayran getirmesini istedi. Yaklaşık bir saat sonra adliyeden dönen Onur Ö., aracında bıraktığı arkadaşını hareketsiz bir şekilde buldu. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım isteyen Onur Ö., sağlık ekiplerinin müdahalelerini çaresizce izledi. Ancak Zekeriya Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

DETAYLI İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, aracın bulunduğu bölgeyi inceleme altına aldı. Zekeriya Yalçın'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, Yalçın'ın ölümüyle ilgili incelemelerini sürdürüyor.