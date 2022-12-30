Antalya'da 25 yaşındaki genç yangın çıkan evde ölü bulundu

Olay, saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2526 Sokak üzerindeki üç katlı apartmanın giriş kat dairesinde meydana geldi. Emlak işi ile uğraşan 25 yaşındaki Doğukan Karana'dan iki gündür haber alamayan yakınları gencin yaşadığı eve geldi. Çilingir yardımıyla eve giren yakınları Karana'nın giriş kapısı arkasında hareketsiz şekilde buldu. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla adrese, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Karana'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Karana'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evin içinin ilk belirlemelere göre klimadan çıkan yangın nedeniyle siyahlaştığı olduğu görüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Karana'nın bekar olduğu ve çevresi tarafından sevilen bir genç olduğu öğrenildi.