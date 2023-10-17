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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023, 17:59 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023, 18:47

Antalya’da 21 ayrı adrese hava destekli eş zamanlı uyuşturucu operasyonu!

Polis Ekipleri 21 adrese eş zamanlı yaptığı operasyonlarda 15 kilogram eroin, 6 kilogram esrar, yaklaşık 165 bin kullanımlık sentetik kannabinoid a4 maddesi ele geçirdi. Operasyon kapsamında 24 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Antalya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü birimlerinin uyuşturucu kullanımını ve yayılımını önleyerek, il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağını kurutmaya yönelik yaptığı operasyonlar devam ediyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde eş zamanlı olarak 21 adrese operasyon düzenlendi. 3 özel harekat unsuru, 2 insansız hava aracı (İHA), 3 narkotik madde arama köpeği olmak üzere toplam 55 ekip ve 200 personel eşliğinde hava destekli operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 15 kilogram eroin, 6 kilogram esrar, yaklaşık 165 bin kullanımlık sentetik kannabinoid a4 maddesi, bir miktar ecstasy ve metamfetamin maddesi, 3 hassas terazi ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Operasyon kapsamında 24 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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