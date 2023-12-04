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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023, 18:35 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023, 18:47

Antalya Serik'te feci kaza! Motosiklet sürücüsü vefat etti! Kahreden kaza anı kamerada!

Antalya'nın Serik ilçesinde önündeki motosiklete çarparak kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü karşı şerritte ilerleyen kamyonun altında kaldı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İşte kahreden kaza anına dair ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri...

Antalya'nın Serik ilçesinde önündeki motosiklete çarparak kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü karşı şerritte ilerleyen kamyonun altında kaldı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi, Tuzlaburun Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir grup genç motosikletiyle seyir halindeyken arkada bulunan motosikletin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve önünde ilerleyen motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü Reşit Altunçay (19) ile yolcu Bahadır Demirdelen çarpmanın etkisiyle yola savuldu. Reşit Altunçay, karşı yönden gelen kamyonetin altında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Altunçay'ın, hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Demirdelen ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Altunçay'ın, cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza yerine gelen arkabalar ise fenalık geçirdi.

"Kaza kamerada"
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yolda ilerleyen iki motosikletten arkada gelenin öndeki çarptığı ve sürüklendiği anlar, kamyonun şahsın bir gencin üzerinden geçtiği anlar yer aldı.

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