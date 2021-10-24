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Antalya Serik'de orman yangını

Antalya Serik'de orman yangını
24.10.2021 16:31
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Antalya’nın Serik İlçesi’nde şehir merkezine uzak noktada bulunan dağlık alanda orman yangını başladı. Ekiplerin yangına havadan müdahalesi devam ediyor. Yangın, Antalya'nın Serik İlçesi Gebiz Mahallesi Uçarsu Şelalesi Mevkii’nde öğleden sonra başladı. Dağlık alandaki ormanlık alandan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda söndürme aracı gönderildi. Yangın rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Ekiplerin karadan müdahale etmekte zorlandığı yangına havadan helikopterler ile müdahale ediliyor.

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