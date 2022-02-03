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Antalya Muratpaşa'da korkunç kaza! Manevra yapmak isterken 25 metreden yere çakıldı

Antalya Muratpaşa'da korkunç kaza! Manevra yapmak isterken 25 metreden yere çakıldı
03.02.2022 13:20

OTOMATİK OYNAT

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Antalya'da sabah saatlerinde falezlerin bulunduğu alanda geri manevra yapmak isteyen sürücü, aracıyla birlikte 25 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Otomobil ters dönerken, sürücü sıkıştığı yerden yarım saatlik çalışma sonucu çıkarıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaşam Videoları

Antalya'da Süleyman Gültekin'in (40) manevra yaptığı otomobili, 25 metre yüksekliğindeki falezlerden düştü. Ters dönen otomobilde sıkışan Gültekin, ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.



Kaza, saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi Akçan Sokak'ta meydana geldi. Turizmde servis şoförü olarak çalışan Süleyman Gültekin'in manevra yaptığı 15 SD 885 plakalı otomobili, 25 metrelik falezlerden uçuruma düştü. Ters dönen otomobilde sıkışan Gültekin'in yardımına çevredekiler koştu.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, otomobili aşağı kaymaması için takozlarla sabitledi. Gültekin, yarım saatlik çalışmanın ardından araçtan çıkarılarak sedyeye alınıp falezlerden indirildikten sonra ambulansla tedavi için hastaneye götürüldü.



Gültekin'in sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Gültekin'in komşusu Mehmet Doyran, "Geriye dönmeyince merak ettim. Yukarından bakınca falezlerden uçtuğunu gördüm. Daha sonra sağlık ekiplerine ve polise haber verdim" dedi.

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