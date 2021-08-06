Antalya Manavgat'taki yangında en unutulmaz olay! "Atıver oğlum beni' dedim 'Ölürüm ama seni bırakmam' dedi"

Antalya Manavgat'taki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışıyor. Bir yandan alevleri söndürmek için mücadele devam ederken yaşanan trajedik olaylar da ortaya çıkıyor. Orman yangınının ikinci gününde, 2 kişinin hayatını kaybettiği Değirmenli Mahallesi'nde oturan Hasan Yılmaz (47), annesi Hatice Yılmaz'ı (81) yaklaşık 600 metre dağlık alanda sırtında taşıyıp kurtardı. Hatice Yılmaz, o anları, "Giderken 'Atıver oğlum beni' dedim. 'Ölürüm ana seni bırakmam' dedi. 'Kuzum canın çıktı, at beni' diye bağırdım, 'Ana hiç boşuna konuşma ben seni atmam' dedi" sözleriyle anlattı.