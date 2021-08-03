Antalya Manangat’ta enkazın altında kalan keçi 6 gün sonra canlı çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangının ilk gününde yanan bir ev ve ahırın enkazı 6 gün sonra kaldırılırken, ahır çatısının enkazı altında canlı bir keçi bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Oymapınar Mahallesi'ndeki orman yangınının ilk gününde, Tahir Yılmaz'a ait ahır ve ev tamamen yandı.

Ekipler 6 gün sonra çöken ahır çatısının enkazını kaldırdığında, altında canlı bir keçi olduğunu gördü.

Hayvana ilk müdahaleyi ekipte gönüllü çalışan veteriner hekim Hasan Gökhan Özhasenekler yaptı.

Yanık tedavisi uygulanan keçi, gözetim altına alındı.