Haberler Yaşam Videoları Antalya Manangat’ta enkazın altında kalan keçi 6 gün sonra canlı çıktı

Antalya Manangat’ta enkazın altında kalan keçi 6 gün sonra canlı çıktı

Antalya Manangat’ta enkazın altında kalan keçi 6 gün sonra canlı çıktı
03.08.2021 01:12 - Son Güncelleme: 03.08.2021 01:16
Ana Sayfa 00:45
Mandıra Filozofu'nun çekildiği...
Ana Sayfa 00:26
Yılmaz Erdoğan’ın kızı...
Ana Sayfa 02:31
Fatma Girik memleketiyle...
Ana Sayfa 00:24
Fahriye Evcen’in yeni dizisi...
Ana Sayfa 00:30
Nagihan Karadere değişimiyle...
Ana Sayfa 00:50
Seydikemer'de yangın yeniden...
Ana Sayfa 02:26
Sıcak hava dalgası ne zaman...
Ana Sayfa 01:36
Tüm çaba alevler evlerine...
Ana Sayfa 04:13
Yangında 6. gün! Orman...
Ana Sayfa 02:29
İstanbul'da facianın eşiğinden...
Ana Sayfa 02:31
İstanbul'da akıllara durgunluk...
Ana Sayfa 01:02
Türkiye'deki orman...

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangının ilk gününde yanan bir ev ve ahırın enkazı 6 gün sonra kaldırılırken, ahır çatısının enkazı altında canlı bir keçi bulundu.


Antalya'nın Manavgat ilçesi Oymapınar Mahallesi'ndeki orman yangınının ilk gününde, Tahir Yılmaz'a ait ahır ve ev tamamen yandı.

Ekipler 6 gün sonra çöken ahır çatısının enkazını kaldırdığında, altında canlı bir keçi olduğunu gördü.

Hayvana ilk müdahaleyi ekipte gönüllü çalışan veteriner hekim Hasan Gökhan Özhasenekler yaptı.

Yanık tedavisi uygulanan keçi, gözetim altına alındı.

Yaşam Videoları