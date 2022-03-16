Haberler Yaşam Videoları Antalya Konyaaltı'nda araç yangını! Seyir halindeki otomobil alev alev yandı!

Antalya Konyaaltı'nda araç yangını! Seyir halindeki otomobil alev alev yandı!

Antalya Konyaaltı'nda araç yangını! Seyir halindeki otomobil alev alev yandı!
16.03.2022 16:47

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:08
Kaplan dövmesi uyuşturucu...
Yaşam 01:29
Temizlik işçisinden örnek...
Yaşam 02:31
Trabzonspor bayrağı asarken...
Yaşam 01:52
Önce gasp etti sonra içindeki...
Yaşam 01:59
Ankara’da yasadışı sigara...
Yaşam 01:51
Mart soğuğu şelaleyi dondurdu
Yaşam 02:37
Direksiyon hakimeyetini...
Yaşam 05:42
Resim tutkusunu araçların...
Yaşam 03:08
Uyuşturucu tacirlerine yönelik...
Yaşam 05:26
Acılı baba konuştu
Yaşam 00:52
Otobanda demirler arasında...
Yaşam 01:14
Ekipler 105 ton gümrük kaçağı...

Antalya'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Yaşam Videoları

Otomobildeki yangın, saat 15.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi.

Almanya'dan emekli olduktan sonra Antalya'ya yerleşen Uğur Can Talu'nun kullandığı PF W 488 plakalı otomobil seyir halindeyken, motor kısmından duman yükselmeye başladı.

Sürücü Talu'nun yol kenarına park edip indiği otomobilin motor kısmından kısa süre sonra alevler yükseldi.

Çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdikten sonra yangın tüpleriyle yardıma koştu.

Gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.

SON DAKİKA