Antalya-Konya yolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

ANTALYA-KONYA YOLUNDA KAZA: 6 YARALI

Antalya-Konya yolunda meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

TÜNEL YOLUNDA KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Kaza, D-687 Karayolu Beydiğin Mahallesi Murtbeli mevkiinde, tünele 5 kilometre kala gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Mustafa K. yönetimindeki 08 JL 073 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ömer Y.'nin kullandığı 60 AFJ 766 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da hurdaya döndü. Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan Mevlüt Y., Melek Y., Mesut Y. ve Melis Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

1 YARALININ DURUMU AĞIR

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.