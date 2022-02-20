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Antalya kışı erken uğurladı

Antalya kışı erken uğurladı
20.02.2022 14:12

OTOMATİK OYNAT

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Antalya’da hafta sonu hava sıcaklığı 19 dereceye kadar çıktı, yakıcı güneşi gören turistler ile vatandaşlar sahillere akın etti. Bol bol güneşlenen vatandaşlar, denize girip 17 derecelik su sıcaklığında da kulaç attı. Turizm kenti Antalya, yaz mevsimini erken yaşıyor. Kentte hava sıcaklığı 19 derece, nem oranı yüzde 55 olarak ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı ise 17 derece olarak kayıtlara geçti. Hafta sonu güzel havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar ve turistler, kar kaplı Beydağları manzarası ve berrak deniziyle ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın etti. Aileleriyle birlikte sahile gelenler, piknik yaptı, bol bol güneşlendi, bazılarıysa Akdeniz’in berrak sularında kulaç atarken, bazıları da temiz havada spor yapmayı tercih etti.

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